Conectando...

Llego y no hay nadie en casa. No es tan habitual, pero tampoco me alarma. Es probable que los chiquillos anden de entreno y que ... mi mujer haya ido al súper, al gimnasio o no haya vuelto del curro. Aparentemente, todo en su sitio. Las luces apagadas. Solo, de fondo, como una letanía, suena el motor de la lavadora. Entro y sigo escuchando el podcast de turno. Me he vuelto un forofo. Me pillo unas papas y alimento mi colesterol.

Aburrido, y algo cansado del trabajo, enciendo la tele. Quiero saber si España va recuperando el tono. Pero no va. Cargando…, se limita a decirme la plataforma de televisión que tenemos contratada. Primera indisposición. Mi ventana con el mundo está fundida a negro. Nada, un mal menor. Debe ser por el apagón. Y me conecto al canal por satélite. Eureka. Hay conexión. Dan el telediario. Rescates en ascensores, desalojo de trenes parados dentro de túneles, colas para coger las guaguas, semáforos que no funcionan… Trato de empatizar, pero con distancia. Yo sigo en mi burbuja de comodidades.

Hasta que me da por mandar un wasap y ¡sorpresa! se me aparece el maldito reloj de 'ponte a la espera'. Que no, que no se envía. Pruebo a llamar. Tampoco. Ni por línea de móvil ni por wasap. Miro el router y veo una lucecita roja. Fallo. Lo apago y lo vuelvo a encender. Quiero conectarme. Necesito conectarme. Retomo el podcast y tampoco. ¿Qué pasa?, me pregunto. ¿Se habrá caído el sistema? Es raro, me funcionó todo el día. Voy a consultarlo en Internet. Pero espera, qué estoy haciendo, si no tengo línea. Y entonces me entra la angustia. Salgo a la calle. Vuelvo. Me siento ante la tele. Me levanto. De repente me asaltan los malos pensamientos. ¿Mi mundo se vino abajo? No. Solo es mi móvil. Y yo, que tengo que desintoxicarme.