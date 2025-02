Ya lo apunté en algún artículo anterior. Me crie en un entorno franquista y durante mi infancia (siempre me interesó la historia) di por buenos ... muchos de los axiomas de cuantos defienden la dictadura. Hasta que empecé a leer y abrí los ojos. Fue casi un camino de exploración, de reinterpretación del pasado.

Aún recuerdo, siendo un adolescente, hasta qué punto descoloqué a un familiar cuando le comenté, con ingenua naturalidad, que su idolatrado Franco había sido jefe del Estado Mayor Central del Ejército de la República. Lo nombró Gil Robles en 1935, durante el periodo en que gobernaron los partidos de derechas. Era un simple dato histórico, objetivo, pero a él le explotó la cabeza.

Aquel buen hombre abrió los ojos como pipas. Imposible. ¿Franco?¿Un alto cargo en la República? Para él eso nunca fue una forma de organizar el Estado. No. Siempre se lo asociaron con comunismo, masonería, desorden, terrorismo y una ristra de diablos con rabo y todo. Su reacción no se hizo esperar. La negación. No podía ser. Yo mentía. O me mintieron a mí. 40 años de manipulación y censura minaron su capacidad de crítica. Hasta ese punto.

Ahora se sigue haciendo, pero lo llaman posverdad. O hechos alternativos, según la terminología trumpista. Cuando no, se apela a aquella máxima de lo pasado, pasado está, como durante años se hizo en democracia. Es bueno saber qué pasó de verdad, sin revanchismos, sino como puro y balsámico acto de memoria. Para no volver a caer en los mismos errores. Por eso este familiar mío y otros cientos de miles como él deberían ver '1936', una extraordinaria obra de teatro y un necesario ejercicio de memoria.