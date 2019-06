Ganó la cordura ideológica

A buen seguro que anoche más de uno no pudo conciliar el sueño hasta muy muy tarde y si es que llegó a cerrar los ojos... Aquellos que llevan décadas viviendo de las instituciones bajo el paraguas del dueño del cortijo que no era otro que Coalición Canaria. Se cumplió lo que parecía que nunca iba a llevarse a cabo que era poder ver dirigiendo nuestra comunidad autónoma a alguien que no estuviera a las órdenes de estas siglas, una formación que no ha escenificado su derrota en estas urnas, para nada. Lleva en caída libre desde hace ya muchos años, pero antes estaba respaldada por un sistema electoral injusto y la falta de determinación de resto de formaciones que nunca se aliaron para desbancarlos del poder. Ahora, la cordura ideológica se ha impuesto a las ansias de ocupar sillones y cargos y el pacto progresista ya es una realidad en las islas. Era una cuestión de responsabilidad, de coherencia y, sobre todo, de respeto a lo que decidieron los votantes. Y eso que Fernando Clavijo y compañía lo intentaron de todas las formas posibles para seguir teniendo esa cuota de poder imprescindible para ellos, pero finalmente tendrán que ver los todos desde la barrera por primera vez en la historia de nuestra democracia.