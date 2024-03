Los fronteros del general Muro

La presentación, en un ámbito tan atractivo, verdadero bien y patrimonio histórico-arquitectónico de Las Palmas de Gran Canaria, como es el trianero Palacio Militar, del libro 'Fronteros en América. La caballería española ante Apaches y Comanches', fue un momento adecuado para rememorar, tal cual señaló el profesor E. H. Carr, que «la historia es un proceso entre el historiador y los hechos, entre el pasado y el presente, entre la sociedad de ayer y la de hoy», lo que también lleva a entender, como apuntó el escritor chileno Luis Sepúlveda, que «la historia no es el pasado, la historia es el presente, el presente en el que se construye el futuro».

Y es que, en esta sugerente nueva novela de César Muro Benayas, con la que inicia una segunda trilogía, con aquellos soldados que daban frente al enemigo en la primera línea de combate, o de actuación en un territorio, los «fronteros», como protagonistas, y las tierras del norte de la «Nueva España», del «oeste norteamericano» como escenografía precisa e ineludible, llega una reflexión serena y, al tiempo contundente, de lo que ese pasado puede decirnos hoy, de lo que el historiador, o los historiadores, a la vista de un análisis riguroso y desapasionado, pueden y deben ofrecer ahora, y en este caso desde la perspectiva poliédrica de quién siendo un prestigioso profesional de la milicia, es también un gran conocedor de la historia, un estudioso de documentos y de una amplia bibliografía, que en la mayoría de los casos es desconocida para el gran público, y que además redacta con la pasión y la amenidad consustancial a una obra literaria como la que quiere ofrecer.

Y lo hace rememorando el 250 aniversario del inicio de la guerra con Apaches y Comanches, en el virreinato de la Nueva España, «una página muy meritoria de nuestro pasado y, desgraciadamente, olvidada en el profundo abismo de nuestra prolija historia militar», como señaló en la presentación de esta nueva novela, que no sólo se caracteriza, y sorprende gratamente, con su prosa y la profunda investigación de los hechos que conforman su atractiva trama, sino que lleva a no olvidar su camino como novelista, sus obras anteriores, su primera trilogía 'Sodados de leyenda' (2019), 'Infantes con leyenda' (2018), o 'Infantes sin leyenda' (2017), el primero y especialmente emocionante, en el que habla de la «leyenda perdida, como tantas otras de nuestra rica historia, de soldados valerosos que supieron cumplir su misión con gallardía. Porque mientras unos no dejan de vanagloriase, con justicia, de la historia de su Séptimo de Caballería, los que tuvimos trescientas heroicidades similares les dejamos en el olvido. Este es el particular homenaje a los millares de infantes españoles que sus gestas están enterradas en la sima de la ingratitud».

Y ahora, con motivo de un puntual aniversario, sabe desenterrar oportunamente otra leyenda, acabar con la injusta desmemoria de unos «fronteros» que supieron hacer historia, historia de la grande. Una novela enmarcada en los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1772 y 1778 -aunque ya desde mucho antes hubo acontecimientos similares en el mismo ámbito-, cuando se quiso avanzar hacia el norte de la Nueva España y, pese a la permanente y valerosa resistencia de aquellos pueblos, que no tenían el deseo de convivir con nadie, y menos cambiar sus costumbres, sin embargo, se supo evitar el exterminio y ganarse el apego de aquellos guerreros, un ambiente, unos hechos y un encuentro humano que se puede descubrir y entender magníficamente en las páginas de esta novela conmovedora. Y esta realidad histórica y ese ambiente que César Muro revive con minuciosidad, permite también a entender lo que subrayaba el escritor, diplomático y político argentino Manuel Baldomero Ugarte (1875-1951), al decir que «Si renegamos del punto de partida, nos condenamos a edificar en el viento. España está presente en nosotros con sus grandezas y sus debilidades».

Los creadores de los Estados Unidos, como es notorio y sabido, exterminaron las tribus autóctonas de aquellos territorios. Algo que incluso se ha magnificado en obras literaria y, sobre todo, en el cine. Sin embargo, como se detrae de la lectura de esta novela, cien años antes y ante los mismos problemas, la ferocidad irredenta de unos pueblos como los Apaches y los Comanches, España se comportó de manera contraria. Como se apuntó al presentarse la novela, «la obsesión del rey Carlos III, transmitida hasta el más lejano rincón, fue hacer nuevos españoles en aquellas lejanas tierras, prohibiendo el extermino de los indígenas. Engrosar las Españas, educando y convirtiendo a los nativos en nuevos españoles, fue su guía». Mas, en el siglo XIX se recurrió, por los nuevos pobladores de aquellos territorios, al genocidio y nunca se planteó reconocer la nueva nacionalidad a los auténticos dueños del territorio.

Una novela que, desde un planteamiento correcto y adecuado, contribuye tanto a disipar la denominada «Leyenda Negra», como a trazar con valentía un debate y/o un diálogo sobre la realidad de la presencia de España en los distintos territorios de América. Y los «fronteros» tenían, y hoy tienen de la mano magistral del Teniente General Muro Benayas, mucho que decir y que ofrecer en todo ello, pues ese pasado es historia presente con gran pulso de actualidad, una contemporaneidad donde esta novela tiene un gran protagonismo y una enorme utilidad. Una novela que, por ello y 250 años después, nos permite hablar de «Los fronteros del general Muro». Y hacerlo en Gran Canaria, en su histórico Palacio Militar, es una hermosa, acertada y sugerente oportunidad, pues esta isla fue camino y encrucijada hacia América.