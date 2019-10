Franco y el aniversario del 1-O

«Contamos con presos políticos, militares que se van de cañas con sus armas y torturadores que conservan sus medallas»

Porque que los detenidos del procés sigan entre rejas y un policía del franquismo como Billy El Niño, al que sus víctimas le han puesto 36 querellas por torturas, todavía posea las cinco medallas que le concedió en su momento el ejército es de traca. Se llama Antonio González Pacheco y sus apaleamientos a los detenidos que, como los catalanes, llegaban a prisión por sus ideas políticas, le han hecho merecedor de unos distintivos que le han procurado un 50% más de pensión.

Eldiario.es recoge declaraciones escalofriantes de sus víctimas. «Me ató a un radiador y me pegó durante horas en las plantas de los pies», desvela uno de ellos. No queda ahí la cosa, amenazas de violación, golpes hasta el colapso del detenido y un «sadismo y crueldad vocacionales», es tal y como describen los denunciantes a nuestro supuesto héroe nacional. Pero igual no deberíamos sorprendernos cuando la nietísima de Franco, Carmen Martínez Bordiú, ha recibido una suma de casi un millón de euros en ayudas por la Junta de Andalucía en subvenciones por una explotación agraria registrada en Panamá. Y eso que la II Duquesa de Franco y Grande de España -así la nombró Juan Carlos I-, tuvo que pagar una multa de 500.000 euros a Hacienda. Todavía algunos dirán que la ley de memoria histórica no es necesaria...

Al menos el Supremo ha permitido la exhumación inmediata de su abuelo. No todo iba a ser malo en el día del aniversario de la barbarie. Ya si encima se acordasen de los miles de asesinados por la Guerra Civil y el franquismo que están enterrados en cunetas sería la leche.