De vuelta a las aulas y a la tecnología

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:09

Vuelven estos días los docentes a las aulas y lo hacen en un país extremadamente polarizado. Ni siquiera en verano ha habido una tregua, pues ... una desgracia nacional, como fue el caso de los grandes incendios en la península, también se convirtió en material inflamable que añadir a la pira del pulso entre los extremos ideológicos. Peor aún, esa radicalización de los discursos incluso ha dejado de ser patrimonio de quienes están en el lado ultra de la derecha y la izquierda:ahora lo que se ha difuminado es el centro y tenemos a PP y PSOE peleando para ver quién eleva más el tono respecto al contrario.

