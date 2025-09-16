Vox, fútbol y cine

Comenta Compartir

El acto de Vistalegre. Santiago Abascal se dio el pasado fin de semana un nuevo baño de masas en Vistalegre, en Madrid, en un ... acto en el que faltó el presidente argentino Milei y en el que se cantó 'La muerte no es el final' como homenaje a Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos. La ausencia de Milei se explica por los malos resultados en el ámbito de la política municipal, que siembran las primeras dudas sobre la fortaleza del movimiento 'revolucionario' que abandera el hoy presidente. El acto de Vistalegre, bajo el lema 'Reconquista', es otro paso en el crecimiento imparable de Vox en las encuestas. Se equivocaron (nos equivocamos) los que apuntaban que Vox se había pegado un tiro en el pie al tomar la decisión de salir de los gobiernos regionales por el pulso migratorio; lo cierto es que desde entonces no ha parado de crecer en todos los sondeos. Otra cosa es lo que suceda en las elecciones, porque sin estructura en todo el país es difícil crecer como prevén los estudios demoscópicos. Pero es incuestionable que Vox está cabalgando sobre el caballo de un malestar que se extiende por Occidente, lo que está llevando en parte al PP a tratar de imitar sus discursos. Y al final el público casi siempre se queda con el original y no con la copia. Para los que infravaloren esa 'reconquista' de Vox y sus aliados, vale la pena ver y escuchar lo que se dijo en Vistalegre: ayuda bastante a entender lo que está pasando.

La UD y el vaso medio lleno o vacío. En el fútbol, nada como una victoria para apagar las alarmas. Es lo que se llama ver el vaso medio lleno, que es lo que pasó el viernes en el encuentro entre la UD Las Palmas y el filial de la Real Sociedad. Pero el vaso medio vacío nos habla de un equipo amarillo que presenta aún muchas debilidades, que es presa con facilidad de los nervios y que lo mismo que ganó, pudo acabar con un empate en el marcador. Queda mucha Liga por delante y eso nadie lo discute, pero también es incuestionable que queda mucho equipo por consolidar. 'El cautivo'. Alejandro Amenábar regresa a la gran pantalla con una película que se centra en la estancia de Miguel de Cervantes en Argel, donde estuvo preso y donde, según la trama, fue el objeto del deseo sexual de quien lo tenía cautivo. Contado así, el argumento está generando polémica, cosa que no es de extrañar en un país tan polarizado como es la España de este siglo XXI. Pero eso debería ser lo de menos: una película de ficción debe valer por sus méritos y no por su rigor histórico.

