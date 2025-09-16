Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Vox, fútbol y cine

En Vistalegre se rindió homenaje a Charlie Kirk con 'El novio de la muerte'

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:16

El acto de Vistalegre. Santiago Abascal se dio el pasado fin de semana un nuevo baño de masas en Vistalegre, en Madrid, en un ... acto en el que faltó el presidente argentino Milei y en el que se cantó 'La muerte no es el final' como homenaje a Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos. La ausencia de Milei se explica por los malos resultados en el ámbito de la política municipal, que siembran las primeras dudas sobre la fortaleza del movimiento 'revolucionario' que abandera el hoy presidente. El acto de Vistalegre, bajo el lema 'Reconquista', es otro paso en el crecimiento imparable de Vox en las encuestas. Se equivocaron (nos equivocamos) los que apuntaban que Vox se había pegado un tiro en el pie al tomar la decisión de salir de los gobiernos regionales por el pulso migratorio; lo cierto es que desde entonces no ha parado de crecer en todos los sondeos. Otra cosa es lo que suceda en las elecciones, porque sin estructura en todo el país es difícil crecer como prevén los estudios demoscópicos. Pero es incuestionable que Vox está cabalgando sobre el caballo de un malestar que se extiende por Occidente, lo que está llevando en parte al PP a tratar de imitar sus discursos. Y al final el público casi siempre se queda con el original y no con la copia. Para los que infravaloren esa 'reconquista' de Vox y sus aliados, vale la pena ver y escuchar lo que se dijo en Vistalegre: ayuda bastante a entender lo que está pasando.

