Aquella vergüenza

Cuando el muelle de Arguineguín empezó a convertirse en el campamento de la vergüenza -la de quienes lo consintieron y no la de quienes dormían ... allí al raso-, una comitiva judicial se plantó en el recinto y realizó una exhaustiva investigación. El vídeo de aquella visita puede verse en una versión resumida en la edición digital de este periódico y algunos de los testimonios aparecen incluidos también en el pódcast lanzado el pasado fin de semana.

Esa investigación judicial acabó en un archivo. El argumento esgrimido fue que, aunque poco recomendable, aquella solución de un campamento-gueto en Arguineguín fue consecuencia, sobre todo, de la emergencia migratoria que se vivía, combinada a su vez con un escenario de pandemia de covid-19.

Fue como si, más o menos, se le dijese esto a los migrantes:«Lo sentimos, pero eligieron ustedes unas fechas que nos venían mal para presentarse aquí sin avisar». Ahora, con la perspectiva que da el paso del tiempo, me pregunto si la Justicia habría tomado en este minuto esa misma decisión, pero ya se sabe que agua pasada no mueve molino.

Es verdad que entonces la situación fue de auténtica emergencia y que estuvimos ante una fase crítica. La estructura de acogida existente se había ido desmontando, ya fuera porque hubo 'lumbreras' que pensaron que la miseria había desaparecido en África o por simple ahorro de costes, pero no es menos cierto que aquel problema inicial de acogida y atención se pudo haber resuelto de otra manera. Es más:se tuvo que haber resuelto de otra manera. Y es así porque la propia solución que se acabó adoptando revela que así era. Al final se habilitaron campamentos donde se tuvieron que haber montado desde el principio, esto es, en instalaciones del Ministerio de Defensa, al que le sobra espacio en toda Canarias.

Dentro del capítulo de las miserias de aquel episodio, no podemos olvidar la actitud insolidaria de la ministra Margarita Robles y su equipo. Se escudaron en argumentos peregrinos sobre el riesgo para la seguridad nacional si los hombres y mujeres, adultos y menores, que llegaban en pateras y cayucos acababan en algunos de los muchos barracones vacíos que Defensa tiene. Y a día de hoy uno mira para el espacio habilitado en el Canarias 50 y se pregunta si ha mermado en algo la integridad de este país. Lo fácil entonces fue poner el foco en los ayuntamientos y cabildos y decir que eran insolidarios... pero lo fácil no siempre es cierto. Muchas veces no es más que una excusa para tapar vergüenzas.