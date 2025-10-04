Tres apuntes para cerrar la semana

La estrategia de Moncloa y Ferraz. Está cada vez más claro que tanto en Moncloa como en Ferraz han diseñado una estrategia que pasa por ... aprovechar cualquier oportunidad para que el Partido Socialista y en especial su secretario general, Pedro Sánchez, abanderen un discurso orientado, por un lado, a captar voto a la izquierda del PSOE y, en paralelo, a colocar al Partido Popular en la tesitura de aclarar si sus diferencias con Vox son muchas o pocas. Una estrategia que, de paso -y esto también lo tienen pensado en Moncloa y Ferraz-, da alas al partido de Santiago Abascal desde el punto de vista demoscópico.

Así, cuanto mayor sea el crecimiento de Vox en las elecciones, teóricamente será peor para el PP, que no quiere adelantar su disposición a pactar con los de Abascal. En ese juego -tan legítimo como arriesgado- vale cualquier asunto. Ya sea la inmigración, donde el PP ha ido girando hacia tesis muy cercanas a las de Vox, como el conflicto en Gaza o más recientemente la polémica en torno al aborto. En ese juego de polarización, Pedro Sánchez se siente cada vez más cómodo y encuentra un paraguas temporal ante el chaparrón que le cae en forma de causas judiciales que afectan a su entorno familiar y político. De paso, siembra el desconcierto a su izquierda, con Sumar cada vez más desdibujado y con Podemos agitando sus banderas para recordar que sigue existiendo.

'Task', un drama policiaco. Están de modas las series de eso que antes se conocía como el género policiaco o negro y que ahora transitan entre el 'thriller' puro, la crónica social y el 'true crime' tan de moda. Etiquetar en este 'mix' a la serie 'Task' es un tanto complicado, porque quizás lo más acertado sea hablar de un drama policiaco donde en ocasiones lo primero pesa más que lo segundo. Tanto en los que investigan como en los investigados. Con Mark Ruffalo al frente un reparto sin nombres muy conocidos pero con actores solventes, la serie es para espectadores amantes del género negro con tinte social y, sobre todo, con cierto tono pausado. Para esos, desde luego, recomendable.

La solvencia de Buenafuente. En el llamado 'late night', Andreu Buenafuente es ya un clásico de la televisión española. Un payaso, como él mismo se define, que ha transitado por casi todas las cadenas con fortuna desigual. Ahora recala en la noche de los jueves en La 1 de TVE, donde demuestra las tablas que tiene en un programa que gira a su alrededor y con un monólogo inicial de diez.