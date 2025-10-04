Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tres apuntes para cerrar la semana

Pedro Sánchez cree haber encontrado un paraguas en la polarización

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:04

La estrategia de Moncloa y Ferraz. Está cada vez más claro que tanto en Moncloa como en Ferraz han diseñado una estrategia que pasa por ... aprovechar cualquier oportunidad para que el Partido Socialista y en especial su secretario general, Pedro Sánchez, abanderen un discurso orientado, por un lado, a captar voto a la izquierda del PSOE y, en paralelo, a colocar al Partido Popular en la tesitura de aclarar si sus diferencias con Vox son muchas o pocas. Una estrategia que, de paso -y esto también lo tienen pensado en Moncloa y Ferraz-, da alas al partido de Santiago Abascal desde el punto de vista demoscópico.

