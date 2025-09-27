Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 27 de septiembre de 2025

Del director

Tres apuntes para cerrar la semana

¿Para qué están los cascos azules?

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

La ONU, un espectador pasivo. No se trata de darle la razón a Donald Trump con su discurso contra la Organización de Naciones Unidas ( ... ONU), pero es incuestionable que la Asamblea General celebrada en Nueva York solo está sirviendo para poner de manifiesto la inutilidad de esta institucional supranacional. No lo digo por el incidente de la escalera averiada y el fallo en el sistema que permite leer los discursos en pantalla mientras se mira al auditorio, sino porque el masivo reconocimiento a Palestina como Estado cae en saco roto en una ONU que mira y no hace nada. Es precisamente eso lo que permite a Trump y a quienes quieren acabar con la ONU sacar la artillería dialéctica y elevar el tono. ¿Para qué están los cascos azules? ¿Acaso para desfilar? ¿Y para qué hay un secretario general? Hace años que Naciones Unidas precisa reinventarse pero ahora que tiene enemigos declarados con mucho poder, es urgente que lo haga sin dilación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  3. 3 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  4. 4 De trabajo fin de grado a proposición no de ley: «Las casas contenedor, para universitarios van bien»
  5. 5 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  6. 6 Los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigen el pago de 11,5 millones de euros
  7. 7 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  8. 8 La muerte de Dulce Xerach deja «un vacío irremplazable» en la escena política y cultural
  9. 9 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista
  10. 10 Un menor grave tras sufrir quemaduras en un incendio en San Bartolomé de Tirajana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tres apuntes para cerrar la semana