Tres apuntes para cerrar la semana

Críticas a Junts. La vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz subió esta semana a la tribuna del Congreso para arremeter con contundencia contra quienes votaron para ... impedir que saliera adelante la reducción de jornada. Especialmente duras fueron sus palabras hacia Junts, el partido cuyo líder, Carles Puigdemont, recibió una visita de la propia Díaz cuando en apariencia eran momentos de vino y rosas entre el Gobierno y el independentismo catalán. Y estamos hablando del mismo Junts al que el PSOE quiere convencer para que apoye los Presupuestos Generales del Estado de 2026 (si es que alguna vez se envía el proyecto de ley al Congreso). Después de la derrota de una de sus medidas estrella, Díaz lo tenía fácil: asumir el fracaso y dimitir o que su partido dejase el Gobierno para convencer así a Pedro Sánchez de la necesidad de convocar elecciones. Quedarse, criticar al socio (Junts teóricamente lo es todavía) y hacer como si no hubiese pasado nada es lo cómodo.

Protestas entre las dos ruedas. La Vuelta Ciclista a España se ha visto inmersa en la presente edición en una gran polémica a cuenta de las protestas por la presencia de un equipo de Israel, con acciones más o menos pacíficas que han llevado a interrumpir más de una etapa e incidentes de diversa consideración. Estamos ante un asunto espinoso, que recuerda cómo, ante la invasión rusa de Ucrania, se excluyó a los equipos rusos de las competiciones de élite y también entonces hubo voces que preguntaron por qué los deportistas tenían que ser los castigados. El derecho a manifestarse es incuestionable; otra cosa es poner en riesgo la seguridad de los deportistas, incluyendo su integridad física, como por desgracia ha acabado ocurriendo. Pero, insisto: la vara de medir en el deporte de élite debe ser la misma para todos. Y no lo está siendo. Por algo será.

Megáfono en mano. La alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, trató el jueves de apaciguar los ánimos entre los vecinos de Las Torres. Que fuera al lugar de los hechos a dar la cara es algo que hay que reconocerle; otra cosa es que su partido y su equipo de gobierno hayan dejado que el asunto se fuese enquistando e incluso que otros partidos se colasen por esa brecha para hacerse notar (incluido el vicepresidente del Cabildo y referente de Primero Canarias Teodoro Sosa). Le falta al PSOE capitalino una estrategia más activa entre los asuntos de la ciudad, como también se echa en falta alguien en primera línea y que no sea siempre Darias.