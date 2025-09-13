Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tres apuntes para cerrar la semana

Díaz lo tenía fácil tras el fracaso de su iniciativa

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:09

Críticas a Junts. La vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz subió esta semana a la tribuna del Congreso para arremeter con contundencia contra quienes votaron para ... impedir que saliera adelante la reducción de jornada. Especialmente duras fueron sus palabras hacia Junts, el partido cuyo líder, Carles Puigdemont, recibió una visita de la propia Díaz cuando en apariencia eran momentos de vino y rosas entre el Gobierno y el independentismo catalán. Y estamos hablando del mismo Junts al que el PSOE quiere convencer para que apoye los Presupuestos Generales del Estado de 2026 (si es que alguna vez se envía el proyecto de ley al Congreso). Después de la derrota de una de sus medidas estrella, Díaz lo tenía fácil: asumir el fracaso y dimitir o que su partido dejase el Gobierno para convencer así a Pedro Sánchez de la necesidad de convocar elecciones. Quedarse, criticar al socio (Junts teóricamente lo es todavía) y hacer como si no hubiese pasado nada es lo cómodo.

