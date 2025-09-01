Tres apuntes para cerrar la semana

Rusia consolida su bloque. Mientras Washington demuestra su incapacidad para meter en cintura al presidente ruso y mientras Europa sigue siendo un espectador al ... que nadie tiene en cuenta, Putin refuerza su alianza con China, en una clara configuración de dos bloques: los que están con EE UU y hacen lo que ordene Donald Trump y, en el otro extremo, los que, bajo el paraguas ruso, consolidan un bloque sólido. Cada día que pasa queda más en evidencia el ridículo de Donald Trump con aquella cumbre en Alaska que solo sirvió para que Putin saliese de su aislamiento. Nada positivo de aquel encuentro sacó Ucrania y tampoco la Unión Europea, que, además, acudió a la Casa Blanca arrastrándose para congraciarse con el presidente estadounidense.

La entrevista a Sánchez. El presidente Pedro Sánchez retoma este lunes la actividad tras unas largas vacaciones familiares que arrancaron en La Mareta, en Lanzarote, prosiguieron en Andorra. Tras la segunda edición del 'Telediario' será entrevistado por Pepa Bueno, que regresa a RTVE tras ser relevada en la dirección de 'El País'. Muchas preguntas se acumulan alrededor del dirigente socialista, que arranca el curso con fundadas dudas sobre su capacidad para mantener la legislatura hasta 2027, a pesar de que ha insistido en ello. Habrá que ver el impacto de las novedades judiciales en torno a los diferentes casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y político, como también habrá que calibrar hasta cuando Junts y el PNV le siguen prestando apoyo. De entrada, habrá que ver si Sánchez despeja en la entrevista la incógnita sobre una supuesta crisis de gobierno que estaría al caer. En las quinielas que circulan cuesta encontrar nombres de ministros a los que se dé como seguros de continuar en el gabinete, salvo los de Sumar. Y estos no por el balance de su gestión, sino porque no incomodan, que es quizás lo peor que se puede decir de un dirigente.

La Iglesia y los migrantes. León XIV dice sentirse muy afectado por la tragedia del cayuco que naufragó en su travesía a Canarias, con más de un centenar de fallecidos. Sus palabras llegan después del exabrupto del presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre el barco de la ONG Open Arms y, en general, contra la acogida de migrantes. Sobre esto, resulta llamativo que sea más fácil escuchar a quien está al frente de la Iglesia que a su representación oficial en España. Ojalá algún día la Conferencia Episcopal acierte a explicarlo.