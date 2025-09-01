Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Tres apuntes para cerrar la semana

Habrá que calibrar hasta cuando Junts y el PNV le siguen prestando apoyo

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:08

Rusia consolida su bloque. Mientras Washington demuestra su incapacidad para meter en cintura al presidente ruso y mientras Europa sigue siendo un espectador al ... que nadie tiene en cuenta, Putin refuerza su alianza con China, en una clara configuración de dos bloques: los que están con EE UU y hacen lo que ordene Donald Trump y, en el otro extremo, los que, bajo el paraguas ruso, consolidan un bloque sólido. Cada día que pasa queda más en evidencia el ridículo de Donald Trump con aquella cumbre en Alaska que solo sirvió para que Putin saliese de su aislamiento. Nada positivo de aquel encuentro sacó Ucrania y tampoco la Unión Europea, que, además, acudió a la Casa Blanca arrastrándose para congraciarse con el presidente estadounidense.

Este contenido es exclusivo para registrados

