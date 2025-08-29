Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Tres apuntes para cerrar la semana

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:56

Un homenaje a tiempo. Imperdonable la lentitud de reflejos de Radiotelevisión Española esta semana ante el fallecimiento de tres nombres muy populares y queridos ... en las disciplinas de la interpretación y la música, como fueron Verónica Echegui, Manuel de la Calva (integrante del Dúo Dinámico) y Eusebio Poncela. El verano y las vacaciones no son excusa para mantener inamovible la parrilla y no haber buscado una película encarnada por uno de los tres para su emisión en La 1 o La 2. Y digo los tres porque Manuel de la Calva también se dejó ver ante la gran pantalla, si bien lo suyo no era precisamente eso. Esa falta de reacción confirma que RTVE es un paquidermo de caminar cansino que cada año mueve un presupuesto astronómico pero que no está a la altura de los tiempos. No hay más que ver la programación veraniega que ha ofrecido a pesar de contar con más recursos que nadie.

