Tres apuntes para cerrar la semana

Un homenaje a tiempo. Imperdonable la lentitud de reflejos de Radiotelevisión Española esta semana ante el fallecimiento de tres nombres muy populares y queridos ... en las disciplinas de la interpretación y la música, como fueron Verónica Echegui, Manuel de la Calva (integrante del Dúo Dinámico) y Eusebio Poncela. El verano y las vacaciones no son excusa para mantener inamovible la parrilla y no haber buscado una película encarnada por uno de los tres para su emisión en La 1 o La 2. Y digo los tres porque Manuel de la Calva también se dejó ver ante la gran pantalla, si bien lo suyo no era precisamente eso. Esa falta de reacción confirma que RTVE es un paquidermo de caminar cansino que cada año mueve un presupuesto astronómico pero que no está a la altura de los tiempos. No hay más que ver la programación veraniega que ha ofrecido a pesar de contar con más recursos que nadie.

Aquellos tiempos televisivos. Hablando de los fallecidos, en estos días se ha recordado mucho la presencia de Eusebio Poncela como integrante del reparto de la exitosa serie televisiva 'Los gozos y las sombras', basada en la trilogía del escritor Gonzalo Torrente Ballester. Ha llovido mucho desde que en 1982 TVE ofreciera aquella producción, dirigida por Rafael Moreno Alba y que contó con un elenco de primeras figuras de la interpretación -algunos en papeles secundarios ciertamente memorables-. Se echa de menos aquella ambición televisiva de entonces, pues ahora lo que priman son las series de ficción de bajo o medio presupuesto, centradas en buscar la risa o en el 'thriller' y que huyan de adaptaciones literarias de los clásicos. No es cuestión de ponerse en plan 'cualquier tiempo pasado fue mejor', pero ciertamente los obituarios sirven para comprobar que sí hubo un tiempo en que se arriesgaba buscando no solo la audiencia masiva, sino también la calidad. Y algunas de esas apuestas conseguían igualmente que el gran público se sentase ante la pantalla.

Fichajes de última hora. El cierre del mercado del fútbol está provocando movimientos de última hora a golpe de talonario. Y para talonarios, los de la Premier inglesa, donde cada fichaje no baja de los 20 millones de euros. No tiene sentido que el mercado siga abierto con la temporada ya iniciada en las competiciones europeas, tanto por la inestabilidad que supone en los equipos como entre las aficiones. La Uefa debería tomar cartas en el asunto pero ya se sabe que si hay dinero por medio, su lema es dar un paso atrás.