Tres apuntes para cerrar la semana

Gasto militar y emergencias. Hace apenas dos meses, el debate en torno al aumento del gasto militar estaba sobre el tablero de esta España ... polarizada y había opiniones encontradas. Pedro Sánchez fue el verso suelto en la OTAN en esa materia y se supone que eso contribuyó al aislamiento que ha quedado reflejado en su ausencia en la mesa de negociación para la paz en Ucrania. La exigencia por parte de Estados Unidos de incrementar las partidas en ese capítulo se mezclaron además con la guerra arancelaria, de manera que se generó un batiburrillo en el que no quedaba muy claro si de verdad era urgente para España destinar más dinero al gasto militar o si todo obedecía al deseo de Estados Unidos de que su industria armamentística hiciera mayor caja. A día de hoy, sin embargo, las reticencias pueden desaparecer si la pregunta se enfoca de otra manera:¿está usted dispuesto a gastar más en el presupuesto militar si ese dinero se destina a medios y personal para actuar en casos de emergencia, como los incendios forestales o los estragos meteorológicos por fenómenos de especial intensidad? Sospecho que la respuesta mayoritaria de la ciudadanía será un sí atronador.

El auge de Aliança. La demoscopia catalana, que suele acertar bastante con sus pronósticos, apunta que Aliança Catalana es a día de hoy el único partido con grandes posibilidades de experimentar un crecimiento notable en votos y escaños. Estamos hablando de una formación abierta xenófoba, independentista tanto o más que Junts, y que crece precisamente a costa de un voto joven procedente del partido de Puigdemont. Mientras el prófugo dedica el tiempo a soñar con su amnistía plena, Aliança ha encontrado su pócima del éxito en defender una Cataluña libre de inmigrantes, incluyendo en este término a los magrebíes y subsaharianos, así como a los españoles. ¿Cómo se explica? Pues más o menos como lo de Vox en el resto de España. Es lo que pasa cuando se juega a polarizar:siempre gana el más extremista. Ausencias en los incendios. Felipe VI y doña Letizia se ganaron el sueldo y aumentaron su popularidad cuando soportaron el 'chaparrón' de barro y descalificaciones de los vecinos de Paiporta. Aquel gesto debió haber tenido continuidad esta semana en las zonas afectadas por los incendios, pero no ya por ellos, sino por sus hijas, especialmente por la heredera al trono. La Casa Real no debería perder oportunidades así para conectar con la ciudadanía. Sobre todo si es para escuchar su enfado.

