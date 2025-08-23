Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 23 de agosto de 2025
Del director

Tres apuntes para cerrar la semana

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:28

Gasto militar y emergencias. Hace apenas dos meses, el debate en torno al aumento del gasto militar estaba sobre el tablero de esta España ... polarizada y había opiniones encontradas. Pedro Sánchez fue el verso suelto en la OTAN en esa materia y se supone que eso contribuyó al aislamiento que ha quedado reflejado en su ausencia en la mesa de negociación para la paz en Ucrania. La exigencia por parte de Estados Unidos de incrementar las partidas en ese capítulo se mezclaron además con la guerra arancelaria, de manera que se generó un batiburrillo en el que no quedaba muy claro si de verdad era urgente para España destinar más dinero al gasto militar o si todo obedecía al deseo de Estados Unidos de que su industria armamentística hiciera mayor caja. A día de hoy, sin embargo, las reticencias pueden desaparecer si la pregunta se enfoca de otra manera:¿está usted dispuesto a gastar más en el presupuesto militar si ese dinero se destina a medios y personal para actuar en casos de emergencia, como los incendios forestales o los estragos meteorológicos por fenómenos de especial intensidad? Sospecho que la respuesta mayoritaria de la ciudadanía será un sí atronador.

