Tres apuntes para cerrar la semana

Ábalos, aforado y de gira. El exministro y antigua mano derecha de Pedro Sánchez se deja ver de vez en cuando por el Congreso ... de los Diputados para que los socialistas no olviden que fue uno de los suyos. En paralelo, va regalando entrevistas por aquí y por allá en las que amaga, como quien amenaza con tirar de la manta pero solo levanta una esquinita de la misma. Con ese comportamiento, Ábalos está dando la razón a quienes sostienen que los políticos conforman una clase que se aferran al privilegio del aforamiento, que sigue vigente para los parlamentarios nacionales, porque entienden que siempre es preferible ser examinados por el Tribunal Supremo y no por un juzgado de instrucción. En cuanto a los amagos continuos, uno se pregunta cuál es el listón cuando en los juzgados se habla de la obstrucción a la labor judicial, porque desde luego colaborar con la investigación no es lo que está haciendo Ábalos y, sin embargo, ahí lo tenemos:tan campante en el Congreso y de gira mediática como si fuera Aitana con los conciertos.

Las trabas a las VTC. El Parlamento de Canarias acordó esta semana prorrogar un años más la moratoria a la entrada de empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), con el añadido de que será cada Cabildo quien tome la decisión final. Ese año de más se supone que servirá para realizar estudios concretos sobre la necesidad de los usuarios. La realidad hasta ahora enseña que los estudios no se han hecho y que lo único que ha existido es una voluntad de no afectar a un colectivo ya consolidado, como es el de los taxistas. Pero, en paralelo, no se quiere mirar si el servicio precisa de mejoras y si la competencia puede ser sana. Es más, en este país ya hay experiencias de convivencia entre los VTC y el taxi donde todos acaban ganando. Empeñarse en no querer ver lo que está pasando no tiene defensa posible. El éxito de ellas. Pase a lo que pase este domingo en la final, la selección española de fútbol femenino ha demostrado calidad y competitividad. Y se ven los resultados de contar con una estructura a la altura de la exigencia del fútbol de élite. Si ganar el Mundial fue una proeza teniendo en cuenta que la Federación las tenía casi como un estorbo, en la semifinal hubo un detalle que reveló cómo han cambiado las cosas: al acabar el partido, Aitana Bonmatí confesó que el equipo técnico había estudiado al detalle a la portera germana y sabían su punto débil en el palo corto. Y por ahí vino el gol. Eso solo es posible cuando hay medios y confianza institucional.

