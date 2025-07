Tres apuntes para cerrar la semana

Comenta Compartir

Los sondeos del CIS. José Félix Tezanos sigue haciendo méritos para no sabemos muy bien qué. Solo tiene explicación si el hombre confía en ... que el PSOE se eternice en el poder, de manera que acabe siendo recompensado con una cartera ministerial. De otra forma no se entienden los criterios y los resultados de los estudios demoscópicos del Centro de Investigaciones Sociológicas. En el último al menos rebaja las expectativas de voto del Partido Socialista. Pero me quedo sobre todo con que los ministros mejor valorados son Bustinduy y Cuerpo, de manera que cabe concluir que cuanto menos conocidos son, más posibilidades tienen de lograr un aprobado en la valoración de los encuestados.

¿Somos una cárcel? Al mismo tiempo que el Gobierno de Canarias parece hartarse de la decisión del Ejecutivo central de que los menores migrantes no acompañados en situación de asilo tengan que quedarse en las islas, obviando así el compromiso de reparto entre comunidades -siempre bajo la tutela estatal, como ha señalado el Tribunal Supremo-, también en Canarias deberíamos reaccionar ante el desplante de alcaldes y presidentes autonómicos que miran para otro lado cuando se habla de solidaridad con Canarias. Ante la posibilidad del envío de migrantes acogidos en las islas a otros puntos del Estado español, la respuesta es siempre la misma: primero, que están desbordados y, segundo, que todos los migrantes son una fuente de conflictos. Detrás de eso subyace, además de un sustrato de xenofobia, la tesis de que Canarias no es parte del Estado, sino una archipiélago-cárcel. Y no es eso lo que dice la Constitución. Fiestas lustrales. La isla de La Palma vive su semana grande con motivo de la Bajada de la Virgen hasta la capital. Ha habido que esperar diez años para que miles de palmeros y personas de muy diferentes procedencias puedan disfrutar en este 2025 de unos actos singulares, cargados de tradición y que remueven sentimientos. En el caso de la Danza de los Enanos, hay que quitarse el sombrero -nunca mejor dicho- ante la originalidad de una representación con más de un siglo de historia y que ha convertido a sus protagonistas en imagen de la propia isla. La retransmisión televisiva, por muy meritoria que fue, no logra hacer justicia a lo que se vive cuando se tiene la suerte de ser espectador en directo de la Danza, con esos simpáticos bailarines al alcance de la mano. Eso que llaman magia se pasea por cada representación.

