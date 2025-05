Tres apuntes para cerrar la semana

Comenta Compartir

Lo que se espera del Papa. Un Papa para tender puentes. Un Papa dialogante. Un Papa continuista. Un Papa menos revolucionario que Francisco. Un Papa ... que ha crecido en la Iglesia al lado de los más desfavorecidos. Un primer Papa estadounidense pero que no era el favorito de Donald Trump... Todo eso y mucho más hemos leído y escuchado en torno al cardenal Prevost, 'rebautizado' ahora como León XIV. Como en todo, habrá que esperar para ver si los pronósticos se cumplen. Es innegable que Prevost ascendió en la curia de la mano de Francisco pero ya en su primer acto hubo un signo de distinción:recuperó el ornamento tradicional, dejando a un lado el blanco impoluto que eligió Francisco en su aparición tras ser elegido Sumo Pontífice. Llega León XIV en un momento de gran polarización ideológica, con un giro geoestratégico de calado y con dos guerras en las que Francisco elevó la voz en el minuto uno -Ucrania y Gaza- pero sin éxito alguno. El margen de maniobra de la Iglesia es limitado en este siglo XXI pero no está de más saber que la curia no mira para otro lado cuando hay vidas que mueren por obra de otros y cuando hay derechos que se violan de forma sistemática.

Ucrania y el resto. Hablando de conflictos, pasan los días y las semanas y no llega a materializarse el acuerdo de paz sobre Ucrania. Ni siquiera se ha fijado una tregua. Y eso que Zelenski ya acepta las condiciones en materia económica impuestas por Donald Trump, centradas en la garantía de esquilmar los recursos mineros del país. El fracaso de la comunidad internacional en este asunto es evidente, con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea como los primeros en la foto del fiasco diplomático. Si al final Trump y Putin fuerzan un acuerdo humillante para Ucrania, habrá que preguntarse si el discurso sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa es para plegarse también a lo que ordenen Washington y Moscú en esta sorprendente alianza en torno a sus muy particulares intereses (o los de sus líderes, que no tienen que ser siempre los de sus países). El aplauso a Emilio González Déniz. El escritor fue objeto en la noche de este viernes de un homenaje por su contribución a la literatura infantil y juvenil. Estamos hablando de alguien que siente una devoción y una pasión desbordante por la literatura, tanto por sentarse y juntar letras para componer historias como por leer y analizar las de otros. Desde aquí, el reconocimiento a su obra y a su generosidad.

