Tres apuntes para cerrar la semana

Temporal y precaución. Hay cosas que cuesta entender en la gestión de los fenómenos naturales. En Madrid, tras varios días de lluvias intensas, este viernes ... el alcalde recomendó teletrabajar y que se cogiera el coche solo si era imprescindible. Las universidades, que ya se sabe que se gobiernan solas, optaron por suspender las clases. Pero no sucedió lo mismo con el alumno de menor edad, de manera que, tanto el transporte escolar como los padres que llevan a sus hijos al colegio, tuvieron que salir a las calles. ¿Cómo encajamos una cosa y la contraria? Los protocolos en episodios climáticos adversos deberían ser muy claros y también deberían ser los mismos para todos. Incluso a sabiendas que la previsión meteorológica no es una ciencia exacta, pero mejor pecar de prudentes en exceso que lamentar imprudencias. A Valencia, a la dana y a Mazón hay que mirar, pero no solo para exigir la dimisión del presidente valenciano -que también-, sino sobre todo para aprender lecciones de lo que allí sucedió.

Para olvidar. El Congreso de los Diputados ha vuelto a vivir una semana para el olvido. Cuando dentro de un par de siglos lleguen los historiadores y lean el Diario de Sesiones, pensarán que vivíamos al borde de una guerra civil. Peor aún si acompañan la lectura del visionado de la videoteca, porque entonces concluirán que este era un país de maleducados que no se respetaban ni en el turno de palabra. Es un mal que se extiende a diestra y a siniestra, como también a la extrema diestra y a la extrema siniestra. Ha llegado incluso un tiempo en que la moderación parece mal vista, como si el parlamentarismo fuese sinónimo de partirle las piernas al contrario. 'La conquista de la democracia'. Televisión Española ha comenzado a emitir la serie documental que pone el foco en los muchos actores que, en ocasiones desde el anonimato, pusieron su granito de arena para acabar con 40 años de dictadura y garantizar que después llegase la democracia. Es obvio que hasta que no falleció el dictador, aquel esfuerzo colectivo no fructificó, pero no es menos cierto que sin ese trabajo previo, el resultado podría haber sido muy diferente. La primera entrega de la serie invita al visionado completo, tanto por el abundante trabajo documental como por la forma en que se encadenan las secuencias e incluso el uso de recursos como la animación. Una pena que TVE no haya tenido la valentía de optar por La 1 para la emisión.

