Tres apuntes para cerrar la semana

Y dice que no fue tan grave... Sonia Tamames se ha quedado sin su puesto público. Era jefa de Salud Pública de Castilla y ... León, había estado al frente de los Servicios de Epidemiología, sacó la licenciatura en la Universidad de Valladolid y esta semana se sentó en un plató televisivo para una entrevista sobre el quinto aniversario de la irrupción de la pandemia de covid-19. Allí vino a decir lo siguiente:«La covid afectó en unas etapas muy tempranas a la población joven, pero rápidamente evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida». El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha repetido hasta en tres ocasiones las disculpas como máximo dirigente autonómico por las palabras de su subordinada. Queda la duda de si es que la señora en cuestión estaba en 2020 destinada en la Estación Espacial Internacional, porque de otra forma no se explica lo que dijo... O sí, porque no es la única que piensa así. Y tampoco es la única en el mundo médico. Lo saben mejor que nadie los profesionales que se batieron el cobre y arriesgaron sus vidas en primera línea para salvar las de los demás y para acompañar en el último trance a quienes no sobrevivían. Médicos, enfermeras, auxiliadores, celadores y demás trabajadores de la sanidad pública y privada tenían a su lado una especie de quinta columna del negacionismo que hizo mucho daño. De aquellos polvos, lodos como lo de esta señora.

Día de la Mujer. El 8M llega, como siempre, con polémica y con riesgo de que la necesidad de su discurso se diluya por errores graves. La pésima gestión de Sumar y Podemos en los casos de Errejón y Monedero pesa notablemente, como también lo ocurrido en el último congreso federal de los socialistas, donde el movimiento de la inclusión vio cómo se caían algunas letras fruto del pulso entre el llamado 'feminismo clásico' y el renovador. Son piedras en el camino que solo ayudan a que gane espacio la tesis de que ya es hora de poner límites al feminismo. Y que eso tenga su origen en el espectro ideológico del progresismo es, además de preocupante, imperdonable. Vean la viñeta de Morgan de hoy: lo resume, como siempre, de manera magistral. Silencio ministerial. El ministro Grande-Marlaska sigue mudo desde que se conoció el acuerdo entre Junts y el PSOE. Tanto que dijo sobre el control exclusivo de la inmigración en manos del Gobierno central y tanto que calla ahora. Son, como decía la canción de Simon & Garfunkel, los sonidos del silencio...

