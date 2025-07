Tres apuntes para abrir la semana

Comenta Compartir

De Murcia a Canarias. Cualquier excusa es buena para seguir dando la espalda a Canarias. Es lo primero que se me viene a la ... cabeza viendo los graves incidentes de Torre Pacheco, en Murcia, donde una agresión a un vecino ha derivado en un llamamiento a la 'caza del inmigrante'. Digo lo de Canarias porque ese polvorín murciano será utilizado ahora como parte del argumentario de las gobiernos regionales peninsulares que no quieren solidarizarse con Canarias en la acogida de los miles de menores migrantes no acompañados llegados en los últimos meses. Ellos no tienen culpa ninguna en lo acontecido en Torre Pacheco pero da igual: se les va a criminalizar por la acción de terceros.

La debilidad comunitaria. Cada día que la Unión Europea demore su respuesta a la subida de aranceles anunciada por Donald Trump, estará demostrando que el proyecto comunitario flaquea por la incapacidad de sus líderes de hacerse valer. Trump ha demostrado sobradamente que actúa a golpe de antojos y de frustraciones, con el añadido de que combina los asuntos comerciales con otros relativos al gasto militar y la defensa conjunta. Razón de más para que todo eso encuentre en frente a una UE cohesionada que le recuerde al presidente de Estados Unidos que el mundo no gira en torno a Washington. La imagen de debilidad que está ofreciendo la Comisión presidida por Ursula von der Leyen golpea el crédito de los ciudadanos europeos en la institución comunitaria. Ya se vio en el conflicto de Ucrania que no había unidad de acción; volvimos a contemplarlo en el caso de Gaza y ahora más de lo mismo. Malo, muy malo para la Unión Europea, que va camino de ser la 'desunión Europea'. La vuelta de Viera. Si 'El regreso del hijo pródigo' fuese una serie televisiva, en la Unión Deportiva Las Palmas irían ya por la quinta temporada. De nuevo vuelve Jonathan Viera a la disciplina amarilla y lo hace en plan sorpresa. Es evidente que los años deben pesar en el cuerpo del talentoso futbolista de La Feria, pero también es incontestable que la experiencia es un grado. Ahí tenemos el ejemplo del Oviedo, que ha vuelto a la Primera División a lomos de Santi Cazorla, un jugador también veterano pero que con sus chispazos de genialidad dio goles en partidos decisivos y, sobre todo, hizo de imán para la afición. El reto ahora lo tiene el nuevo entrenador de la UD, que deberá decidir si arma el equipo en torno al estilo de juego de Viera o si cuenta con él como uno más.

