Tres apuntes para abrir la semana

La foto de la Plaza de España. El Partido Popular congregó este domingo a miles de personas en la madrileña Plaza de España y ... su entorno para reclamar el adelanto de elecciones generales. Dicen los populares que fueron al menos 100.000 los asistentes y sostiene la Delegación del Gobierno que eran la mitad, con lo que estamos ante el habitual baile de cifras. Números al margen, lo relevante para la dirección del PP -y en especial para Alberto Núñez Feijóo- es que ha conseguido articular un lema muy fácil de entender y de compartir, eso que los publicistas llaman un 'claim' y que se reduce en el controvertido lema de 'Mafia o democracia'. En tiempos en los que priman los mensajes directos y comprensibles por todos, hay que reconocer que éste lo es, así como que también es un golpe al estómago de quien lo recibe. Con esa estrategia ya encarrilada, Feijóo deja el camino expedito para su reelección al frente del PP en julio. Le vino bien lo de este domingo sobre todo por la foto de unidad con Isabel Díaz Ayuso, que el viernes había acaparado focos, miradas y también críticas por su posición en la Conferencia de Presidentes. Mientras, Pedro Sánchez sigue guardando silencio, una táctica que probablemente desconcierta ya incluso en las filas socialistas.

Otra ruta migratoria. El fin de semana deja más de un centenar de migrantes en Baleares. A lo largo del año en curso se ha puesto en evidencia que hay una ruta migratoria que parte del norte de África y que enfila hacia aquel archipiélago, cuyas autoridades dicen estar desbordadas porque su capacidad de acogida ha sido ampliamente superada. ¡Bienvenidos a la realidad! Recordemos que en Baleares hay un Gobierno que depende de Vox para sacar adelante los presupuestos y el resto de leyes y que se ha puesto de perfil cuando este trasiego migratorio ha tenido a Canarias como lugar de llegada. A buenas horas viene otros reclamando solidaridad.

Las cifras de la realidad. Y hablando de migraciones, el Instituto Nacional de Estadística confirmó la pasada semana lo que es un secreto a voces pero que algunos tapan por sistema por pura conveniencia: la gran mayoría de extranjeros que adquieren la nacionalidad española no llega en patera o cayuco. Lo hacen a través de los aeropuertos y proceden del centro y sur de América. No hay que estigmatizar esa migración, pero lo mismo cabe decir de la otra, de la que llega del norte, centro y sur de África. Y no nos escudemos en que una es regular y la otra irregular, porque también sabemos que no es del todo así.