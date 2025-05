Tres apuntes para abrir la semana

Explicaciones ante el apagón. Este miércoles, el presidente del Gobierno de España subirá a la tribuna del Congreso de los Diputados para -se supone- ... informar al país sobre lo que pasó para que casi toda una nación del Primer Mundo se quedase durante horas sin suministro eléctrico. Se salvaron los archipiélagos al contar con sistemas energéticos extrapeninsulares, de manera que, por una vez, lo que es una debilidad sistémica se convirtió en un factor a favor de los residentes en Canarias y Baleares. Al escribir este domingo estas líneas, España sigue sin saber qué pasó. De repente una montaña de gigavatios se volatilizó, como si fuera un truco de ilusionismo, y ni el presidente ni sus ministros han sido capaces de dar una explicación. Tampoco lo ha logrado la empresa Red Eléctrica, que se suponía que era modélica y está demostrando unas carencias informativas que abren dudas sobre su solvencia. Sánchez no puede bajar de la tribuna sin haber resuelto las incógnitas. Como tampoco puede hacerlo sin haber depurado responsabilidades. Pero no se trata de ofrecer dimisiones para salvar su cabeza, sino ser responsables con el país. Que es lo que se espera de un gobernante.

El decreto de los menores. La ministra de Infancia, Sira Rego, es muy contundente en la defensa del decreto sobre los menores migrantes no acompañados. En declaraciones a este periódico, subraya que ya no hay margen para las excusas y que estamos ante una normativa de obligado cumplimiento. Sus críticas van hacia los discursos de la ultraderecha, adoptados en gran medida por el PP. Esperemos que la ministra sea igual de contundente con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el socialista García-Page al frente, porque también de sus labios han salido gruesas palabras hacia el decreto y hacia lo que no es otra cosa que asumir que el fenómeno migratorio es una cuestión de Estado en la que hay derechos en juego. Ylos de los menores deben primar sobre cualquier otra consideración. Que García-Page no lo tenga claro abre dudas sobre si lo suyo es socialismo.

El cónclave. La novela y la película 'Cónclave' están teniendo una segunda vida a cuenta de la muerte de Francisco y la reunión que arranca este martes. El ceremonial tradicional adquiere dimensiones planetarias en estos tiempos en lo que audiovisual prima y el Vaticano juega con ello y lo administra a la perfección. Como ejemplo, el funeral por Francisco: todo un prodigio de plasticidad.