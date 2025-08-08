¿Qué tradiciones?

Jumilla suena más por el vino del mismo nombre que por su actualidad diaria. A fin de cuentas, con sus 27.000 habitantes, tampoco se ... podía esperar más. Digamos que es, más o menos, como Torre Pacheco:uno de esos municipios de Murcia que vive de la agricultura y que, de repente, aparece en los 'telediarios' por cuestiones de calado político relacionadas con la polarización.

El Ayuntamiento de Jumilla, gobernado por el PP, ha sacado adelante una iniciativa que pretende regular el uso que se da a las instalaciones deportivas. El origen es una iniciativa de Vox que quería poner fin a la celebración de actos de tradición musulmana en sus canchas. El PP, que en Murcia precisa de Vox para sacar adelante los presupuestos, se vio entre la espada y la pared y al final ha hecho eso que la sabiduría popular llama 'un pan con unas tortas'.

La resolución prohibe en ese tipo de recintos deportivos municipales los actos religiosos, culturales o sociales extradeportivos ajenos al consistorio. La iniciativa de Vox mencionaba expresamente los eventos vinculados al Islam pero al final el PP optó por una redacción que abre el abanico, de manera que se entiende que ni podrá haber en una cancha deportiva municipal rezo masivo por el fin del Islam ni un evento vinculado al cristianismo, el judaísmo, el budismo y demás credos.

Además, se insta al Ayuntamiento a «promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y las manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país». Y es esto último lo que personalmente más me preocupa porque se abre una puerta que da a muchas interpretaciones, que creo que es lo algo a evitar en política. Porque me gustaría saber qué entiende ese Ayuntamiento «los valores y las manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país». ¿Quiere eso decir que el Ayuntamiento excluirá los árboles de Navidad y la cartelería alusiva a Papá Noel en sus fiestas? ¿Y qué hará si alguien le pide una cancha deportiva para una fiesta de Halloween? ¿O para el Holi hindú? Ya puestos, ¿cerrará el Ayuntamiento el McDonald's, si lo hay, y pondrá en su lugar un bar de tortilla de papas? ¿Con cebolla o sin cebolla?

En cuanto a las manifestaciones religiosas tradicionales de nuestro país, ¿hablamos de las actuales, pues somos un país aconfesional? ¿De las que hubo en los siglos de dominación árabe? ¿De las cristianas? Y en Toledo, que fue símbolo de convivencia de tres credos, ¿cuáles primarán?