Por aquí puede pasar lo mejor de lo mejor pero también lo peor de lo peor

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:50

La exhaustiva investigación policial que ha derivado en la detención de varias personas por el crimen a tiros de un hombre en Telde está deparando ... detalles que, a priori, parecen sacados de un serial televisivo ultraviolento. Sicarios que llegan a la isla por encargo, una lista de víctimas a ejecutar, un autor intelectual y económico que ordena los pagos... y después, como si fuese un guion de una película de los hermanos Coen, nos encontramos con el factor humano y las fatalidades de la vida: se equivocaron de víctima y asesinaron al que no debían.

canarias7 A tiro limpio