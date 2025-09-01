El tiro por la culata

Si los estrategas de Moncloa y Ferraz pensaban que nada mejor para colocarse en el centro del debate político y marcar el camino al resto ... que acudir al 'Telediario' de la noche en el inicio de la temporada televisiva y someter al presidente Pedro Sánchez a una entrevista con Pepa Bueno, el tiro les ha salido por la culata.

Y si TVE creía que nada mejor para el estreno de Bueno en su retorno a la tele pública que ser la primera periodista que en un año -que se dice pronto- entrevistaba a Sánchez, pues el tiro ha acabado en el pie de la cadena pública.

Ante una cita como la de este lunes por la noche, las preguntas se amontonaban, fruto en gran medida de esa alergia que le ha entrado a Sánchez por el contacto directo con los periodistas y el noble y necesario arte de preguntar, repreguntar y volver a hacerlo si no hay respuesta -así como advertir al entrevistado si ha faltado a la verdad-.

Seguramente cada espectador del 'Telediario' pensó en media docena de preguntas que faltaron, a lo que se une cierto exceso en reflexiones personales de Bueno que pueden ser interesantes pero que no debieron quitar un solo segundo al juego de preguntas y respuestas. Con esas premisas, la entrevista se puede resumir en esa máxima de muchos políticos: frente al vicio de preguntar, está la virtud de no contestar.

Porque esto último es lo que hizo Sánchez en varios tramos: no concretar nada en torno a lo que le reclamaba la nueva presentadora de la segunda edición del 'Telediario'.

Sánchez, al que se vio notablemente desmejorado desde el punto de vista físico, dio sensación de incomodidad cuando se abordó el asunto de los casos de presunta corrupción y en especial cuando Bueno rescató el vídeo en el que él mismo decía que era indefendible la continuidad de un Gobierno incapaz de sacar adelante los presupuestos.

Y fue en el pasaje de la corrupción cuando el presidente soltó la frase que seguramente estaba diseñada para acaparar la atención: eso de que hay jueces que hacen política, que no es otra cosa que el 'lawfare' al que se aferró el independentismo catalán y que se mencionaba en el acuerdo político que hizo posible la ley de amnistía.

Resumiendo: ¿salió favorecido Sánchez? Claramente no. ¿Y salió bien parada TVE con la entrevista? Veremos qué dicen los índices de audiencia que conoceremos este martes pero fue, en general, una entrevista con luces y sombras -entre estas últimas, sobre todo el apunte personal de Bueno sobre la polarización y la factura personal que paga el presidente, una alfombra roja innecesaria a todas luces-.