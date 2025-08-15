La tirita y la hemorragia

Cuando se producen hemorragias, las tiritas no son un remedio eficaz. Como mucho, lo son por un escasísimo periodo de tiempo, porque la sangre acaba ... saliendo a borbotones. Más o menos eso es lo que está pasando con las políticas migratorias de España y la Unión Europea:se basan en tiritas que se van colocando en algunos países africanos para que cierren sus fronteras, pero la hemorragia de la migración irregular acaba saliendo por alguna parte porque hay decenas de miles de personas esperando subir a una patera, un cayuco, un barco o el medio de transporte que sea para acabar pisando el Primer Mundo, esa Europa en la que saben que se vive infinitamente mejor que en el lugar donde les tocó en suerte nacer, y donde ansían encontrar recursos económicos para ellos y para los suyos.

Esto último no es una cuestión menor: África siempre ha estado unos escalones por debajo de Europa en materia de calidad de vida para sus habitantes;la diferencia ahora es que ellos son conscientes de ello y es el instinto de supervivencia lo que les lleva a afrontar un duro tránsito en busca del Viejo Continente. A la inversa también hubo durante decenios movimientos, pero fue por otra finalidad:Europa viajó a África en busca de la explotación intensiva de sus recursos naturales y dejó una huella de colonialismo y esclavitud cuyos ecos todavía resuenan.

En las últimas semanas las cifras apuntalan la tesis de que Mauritania está aumentando el control de su litoral, lo que se traduce en una menor salida de cayucos con migrantes rumbo a Canarias. Es el resultado en gran medida de la presión y el dinero entregado por el Gobierno de España, con la Unión Europea por detrás alentando la tesis de que lo mejor es repartir esas tiritas. De inmediato, quienes mueven a las masas de migrantes buscan otras salidas y por eso se está afianzando la ruta con salida en el norte de Argelia y con llegada preferente a las costas de Baleares. Es más o menos lo que ha pasado con Libia, Siria y el propio Marruecos, con llegadas vía Italia, Grecia y el flanco mediterráneo del continente.

Para frenar la hemorragia, Europa debe activar una política en favor del desarrollo de África sostenida en el tiempo. Pero de eso, nada. Es más, la Unión Europea ha ido retrocediendo en cuanto a presencia en el continente africano y ese espacio lo han ido ocupando China y Rusia, que vuelven con los esquemas del colonialismo pero con una ventaja a su favor:a los africanos les queda muy lejos emigrar a suelo chino o ruso.