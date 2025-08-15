Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

La tirita y la hemorragia

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:14

Cuando se producen hemorragias, las tiritas no son un remedio eficaz. Como mucho, lo son por un escasísimo periodo de tiempo, porque la sangre acaba ... saliendo a borbotones. Más o menos eso es lo que está pasando con las políticas migratorias de España y la Unión Europea:se basan en tiritas que se van colocando en algunos países africanos para que cierren sus fronteras, pero la hemorragia de la migración irregular acaba saliendo por alguna parte porque hay decenas de miles de personas esperando subir a una patera, un cayuco, un barco o el medio de transporte que sea para acabar pisando el Primer Mundo, esa Europa en la que saben que se vive infinitamente mejor que en el lugar donde les tocó en suerte nacer, y donde ansían encontrar recursos económicos para ellos y para los suyos.

