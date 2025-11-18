Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del director

Superconcejalías

¿Son necesarias en ayuntamientos grandes?

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

La dimisión de una concejala del grupo de gobierno tras pasar a ser persona investigada por un juez en un caso de presunta corrupción no ... es algo cualquiera. Solo Inmaculada Medina y seguramente la alcaldesa Carolina Darias saben a ciencia cierta lo que acabó provocando la dimisión escenificada el pasado lunes y que tuvo su arranque el viernes, cuando, en una reunión, el Partido Socialista instó a la concejala a dar un paso al costado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  3. 3 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  4. 4 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  5. 5 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  6. 6 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  7. 7 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  8. 8 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  9. 9 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  10. 10 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Superconcejalías