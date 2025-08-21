Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Ese señor cansino

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:27

Ese señor cansino llamado Carles Puigdemont ha vuelto a aparecer en público esta semana para hacer lo mismo que en los dos últimos años: lanzar ... amenazas sobre la gobernabilidad de España, advirtiendo a Pedro Sánchez de que el tiempo para cumplir lo pactado se acaba y que igual su paciencia y la de Junts -o sea, él mismo- han llegado a su fin. El problema con Puigdemont es que empieza a parecerse a Pedro, el del cuento del lobo, y el día que finalmente cumpla lo que dice, hasta lo aplaudiremos porque nos habremos librado de sus peroratas.

canarias7 Ese señor cansino