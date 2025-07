Revuelo mediático

Anda el patio mediático madrileño algo revuelto a cuenta de los cambios de Radiotelevisión Española para la próxima temporada, con un aluvión de fichajes que ... se justifica en el intento de mejorar la audiencia, sobre todo de Radio Nacional de España. Pero también en TVE hay novedades e igualmente son polémicos.

Estamos hablando de un ente de titularidad estatal que es historia de la comunicación en España. Y hablamos también de un medio público que no es una excepción en el panorama en las democracias occidentales. Ahí está el caso de la BBC, en el que habitualmente se miran todos y que tampoco está libre de líos cada cierto tiempo, pero es que hasta en los muy liberales Estados Unidos hay una cadena pública.

Si nos vamos al asunto de las audiencias, las situaciones son muy diferentes. Por centrarnos en las ya mencionadas, en el Reino Unido la BBC cuenta con el respaldo mayoritario del público, a lo que ayuda que ver otros canales privados no siempre es gratis, mientras que en EE UU la tele pública tiene unos espectadores que son minoría en comparación con las grandes corporaciones privadas. Pero la pregunta es obligada:¿debe medirse el valor de una cadena pública por la audiencia por su condición de servicio público? ¿Primamos la calidad de lo que ofrece o la cantidad de quienes lo reciben?

Algo de eso parece haber determinado los cambios en RNE. Los fichajes de David Cantero, Juan Ramón Lucas e Isabel Gemio no son, ni mucho menos, un soplo de aire nuevo en la radio pública. Suenan a un intento de mejorar en audiencia a base de repetir los modelos de las cadenas privadas y ahí es donde me incluyo entre los que tienen dudas sobre la necesidad de ese modelo. Pero no solo es eso: se aparca a profesionales de la casa y se apuesta por los de fuera, algo que por desgracia es habitual hace décadas en RTVE. También creo que si dentro de ese ente hubiese menos guerritas entre sectores, seguramente se habrían hecho respetar algo más.

A día de hoy, RTVE tiene dos grandes activos:su presencia en el exterior, que es incomparablemente la mejor de todas las cadenas, y su archivo documental. Este segundo es patrimonio nacional y no debería ser exprimido hasta el choteo, como por desgracia lleva haciendo TVE de un tiempo para acá.

Hay, por tanto, mimbres para una oferta de calidad pero creo que falta algo más de confianza en nuevos valores de la casa. Una pena.