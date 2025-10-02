Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 2 de octubre de 2025
Del director

Reto demográfico

El foco se está poniendo en cómo frenar el crecimiento poblacional

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:03

Gáldar acoge este jueves y viernes el I Congreso Reto Demográfico de Canarias, una cita que reunirá a alcaldes, presidentes de cabildos, miembros del Gobierno ... canario y, sobre todo, expertos de muy diversas materias, así como de administraciones peninsulares, que abordarán una de las cuestiones que está sobre la mesa en esta Canarias de evolución muy desigual en materia demográfica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

