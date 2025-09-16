Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Redford, tal como éramos

Se va un actor que no se puede entender sin su alianza con Sydney Pollack

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:12

Cuando tienes pinta de galán, o de eso que se conoció como 'WASP' (blanco, anglosajón y protestante), se supone que hay ciertas puertas del mundo ... del cine en Estados Unidos que se abren con más facilidad que al resto. Pero una vez introducido en la industria, hay algunos que se empeñan en labrarse una trayectoria diferente, sin renunciar del todo al prototipo pero dejando una huella personal. Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años, fue uno de ellos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  3. 3 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  4. 4 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  5. 5 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  6. 6 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados»
  8. 8 Ultimátum a Sanidad: si no anulan este lunes la convocatoria de los exámenes habrá huelga
  9. 9 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  10. 10 La alcaldesa de Ingenio destituye a una edil de Somos PP y suma a CC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Redford, tal como éramos