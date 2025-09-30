Pulso entre fiscales

Volvemos con la disputa entre órganos fiscales para ver quién asume la competencia. Ahora el pulso se centra en el caso Koldo, con la Fiscalía ... Europea intentando asumir la investigación al entender que hubo presuntas irregularidades en adjudicaciones nutridas con fondos comunitarios.

Ese órgano fiscal europeo se ha dirigido al Tribunal Supremo para que le informe «sin dilación» sobre las pesquisas que realiza en el caso Koldo, añadiendo que le solicita la «identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados» en esa causa. Si los componentes de la Fiscalía Europea entendieran que lo relevante del caso es que las partidas económicas afectadas las puso la UE, se reclamaría un cambio inmediato de competencia, con lo que se produciría una dilación que no será menor.

Esta película ya la hemos visto en Canarias. Yen más de una ocasión. Cabe recordar que durante la pandemia llegó dinero comunitario y muchos de los contratos de emergencia fueron cubiertos con ese dinero. Así, por ejemplo, el caso Mascarillas: la investigación en torno al fiasco de contrato con la empresa RR7 pasó del juzgado de instrucción de la capital grancanaria que lo tenía entre manos a la Fiscalía Europea, donde continúa durmiendo el sueño de los justos. Otro tanto ha pasado con diferentes contrataciones también para compras sanitaria en aquellos tiempos de urgencias pandémicas.

La Fiscalía Europea es un organismo que no acaba de encajar bien en la estructura judicial española. La UE les confiere una capacidad de investigación que excede lo que el ordenamiento jurídico español tiene asignado a día de hoy a la Fiscalía. Eso hace que cada paso de aquellos fiscales tenga que ser 'tutelado' por la Audiencia Nacional, lo que deriva en retrasos. Yno es un secreto que entre los fiscales 'ordinarios' y los europeos hay una batalla por el protagonismo que se mezcla con los celos profesionales. A esto se suma que la propia Fiscalía Europea se ha quejado de la escasez de medios con que cuenta en España, razón de más para preguntarnos qué necesidad tiene entonces de reclamar investigaciones que ya llevan tiempo en otras manos.

Al ciudadano le interesa que se resuelvan con diligencia las investigaciones y a los implicados en las mismas les asiste el derecho a que esas pesquisas sean rápidas, de manera que lo de menos es quién se pone la medalla. Si los jueces ya reconocen que una justicia lenta es muy poco justa, es hora de que los fiscales lo compartan.