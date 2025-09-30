Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 30 de septiembre de 2025
Del director

Pulso entre fiscales

La Fiscalía Europea quiere hacer suyo el caso Koldo | Esta película ya la hemos visto en Canarias

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:07

Volvemos con la disputa entre órganos fiscales para ver quién asume la competencia. Ahora el pulso se centra en el caso Koldo, con la Fiscalía ... Europea intentando asumir la investigación al entender que hubo presuntas irregularidades en adjudicaciones nutridas con fondos comunitarios.

