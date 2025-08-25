Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Prohens y Canarias

En un cayuco llegan el doble de ocupantes en pateras en un día intenso en Baleares

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:35

Este domingo, los hombres y mujeres de Salvamento Marítimo salieron al auxilio de los más de 200 ocupantes de un cayuco que se había quedado ... sin motor en el Atlántico. La embarcación fue remolcada hasta Gran Canaria y el desembarco se produjo en el muelle de Arguineguín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  2. 2 Desembarcan en Arguineguín a los 248 migrantes que se encontraban a la deriva
  3. 3 Ofensiva total con Viera y Lukovic
  4. 4 La Feria de Ganado del Pino 2025 llena Osorio de tradición y vida rural
  5. 5 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  6. 6 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote
  7. 7 La asociación Santa María Goretti denuncia «la inacción de Parques y Jardines» en Piletas
  8. 8 Siete menores migrantes solicitantes de asilo llegan este domingo a la Península desde Canarias
  9. 9 El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Prohens y Canarias