Del director

El político y el fuego

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:01

Los políticos no apagan los incendios. Para eso están los profesionales en la lucha contra el fuego y, sobre todo, los protocolos establecidos para evitarlos ... y para actuar según los mismos cuando se desaten, así como para garantizar que quienes están en primera línea de la batalla contra las llamas cuenten con los medios necesarios. Es en esto último donde se precisa la gestión política, porque todo pasa por fijar los presupuestos necesarios en materia de prevención y para la batalla contra el fuego, así como garantizar la mayor eficiencia en la gestión de ese dinero.

