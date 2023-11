Podemos se enfada

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Para algunos fue un acto de heroísmo lo de Irene Montero en el acto de traspaso de cartera a la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. No me incluyo en ese club: me pareció eso que en el fútbol de chiquillos se llama 'mal perder'. ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión