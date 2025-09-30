Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La estrategia de confrontación continua es un callejón sin salida

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:57

Empeñado como está en conseguir el Nobel de la Paz, Donald Trump presentó a bombo y platillo en la Casa Blanca su plan de paz ... para Gaza. Lo hizo acompañado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que es quien hasta la fecha ha hecho imposible precisamente esa paz, dinamitando (literalmente) todos los puentes tendidos para un acuerdo que pusiera fin a la acción militar y permitiera algo tan prioritario como salvar vidas y garantizar unos mínimos en materia de derechos humanos.

