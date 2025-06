Mucho más que PIB e IPC

Ponerse a hablar de las virtudes del informe anual de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) es algo repetitivo. Estamos hablando de uno de los ... estudios más rigurosos y mejor documentados de la situación de las islas y de su tejido productivo y el mérito, como es sabido, hay que dárselo al equipo que coordina el vicepresidente y sesudo analista económico de la 'Confe' que es José Cristóbal García.

Dicho eso, me quedo este año con la luz que pone el documento sobre cuestiones de índole social que también lastran la actividad económica. Entre ellas, sobresale la llamada de atención en torno al envejecimiento poblacional que experimenta a marchas forzadas el archipiélago, un proceso era impensable hace década y media pero que se ha precipitado en el tiempo y sin la debida respuesta de los gestores públicos. Una sociedad envejecida es, por supuesto, más costosa en términos económicos y la ecuación es fácil de entender: hay menos gente produciendo para sostener a quienes están fuera de la actividad productiva, con el añadido de que la esperanza de vida crece por la mejora de la medicina.

Una sociedad donde la llamada tercera edad crece rápido precisa de cuidados sociosanitarios las 24 horas, los siete días de la semana y, además, prestados por personal especializado. ¿Hace falta decir que Canarias no está dando respuesta satisfactoria a esa realidad? No hay más que darse un paseo por las urgencias hospitalarias un día sí y otro también. O subir a las plantas de medicina interna, hablar con médicos y personal de enfermería o trabar conversación con los familiares de los pacientes. Como también hay que mirar lo que está pasando en el área de Dependencia del Gobierno canario: el personal se enfrentó a la consejera de la pasada legislatura y la situación se repite ahora, mientras que miles de personas se preguntan por qué la discusión de unos y otros no se aparca para sacar adelante los expedientes atascados. De la demora de los cabildos en cumplir con los planes para más camas sociosanitarias, mejor ni hablamos porque en algunas islas ya da vergüenza ajena tanta ineficacia (¿o será desidia?).

Es de agradecer que la Confederación dedique un apartado a esta cuestión. Primero porque demuestra que, además de la evolución del PIB y del IPC, hay sensibilidad social, y segundo porque cuantas más voces se eleven en esta y otras materias, más posibilidades hay de que el ruido generado provoque una reacción política. Que buena falta que hace.