Los ojos de todos

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:42

El pasado lunes, a instancias de una compañera de la casa, en la Redacción de CANARIAS7 se guardó un minuto de silencio por los periodistas ... caídos en Gaza. Fue una acción en sintonía con lo que Reporteros sin Fronteras y otras entidades están promoviendo para que no caiga en el olvido lo que está sucediendo allí, donde la prensa es blanco preferente, y que es un calco de lo que ha pasado en otros conflictos bélicos.

