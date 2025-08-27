Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Necesidades militares

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 26 de agosto 2025, 23:03

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha decidido movilizar al Ejército para realizar tareas que en realidad le corresponden a los cuerpos policiales. Y ... lo hace, ¡oh casualidad!, principalmente en ciudades gobernadas por demócratas y contraviniendo el parecer de sus autoridades locales. Como siempre en estos casos, a un lado están los que aplauden la medida, porque se sienten más seguros viendo patrullar las calles a unos hombres y mujeres con ropa de campaña, y al otro los que entienden que estamos ante un paso para desmantelar la democracia.

