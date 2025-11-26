Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del director

La manta

Ábalos, que está a un paso de la cárcel, parece que ahora quiere hablar

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:49

Veremos qué pasa hoy en el Tribunal Supremo. El exministro y todavía diputado José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, están ... citados para decidir su futuro a la vista de que al primero la Fiscalía le pide 24 años de cárcel y al segundo 19 y medio por las presuntas comisiones en relación con los contratos de suministro de material sanitario en la pandemia. Las acusaciones populares elevan esas peticiones hasta los 30 años.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  3. 3 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  4. 4 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  6. 6 «More than a coffee break»: así es La Bulé
  7. 7 La viñeta de Morgan de este miércoles 26 de noviembre
  8. 8 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  9. 9 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  10. 10 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La manta