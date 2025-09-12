Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025
Del director

La mala leche de 'The Studio'

La serie acapara candidaturas a los Emmy, que se entregan este fin de semana

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:23

El próximo lunes se entregarán en Los Ángeles, en Estados Unidos, los premios Emmy, que reconocen las producciones y a los profesionales de la televisión, ... todo ello desde la muy peculiar perspectiva de la industria estadounidense, pero cada año más abierta a una mirada mundial. A fin de cuentas, con las plataformas audiovisuales, el público de series, películas y otros formatos de la pequeña pantalla es cada vez más el de los cinco continentes, lo que hace que los Emmy tengan presente lo que se hace allí pero también por acá.

Espacios grises

