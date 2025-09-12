La mala leche de 'The Studio'

El próximo lunes se entregarán en Los Ángeles, en Estados Unidos, los premios Emmy, que reconocen las producciones y a los profesionales de la televisión, ... todo ello desde la muy peculiar perspectiva de la industria estadounidense, pero cada año más abierta a una mirada mundial. A fin de cuentas, con las plataformas audiovisuales, el público de series, películas y otros formatos de la pequeña pantalla es cada vez más el de los cinco continentes, lo que hace que los Emmy tengan presente lo que se hace allí pero también por acá.

Entre las series que se han colado como aspirantes a ganarlo prácticamente todo se encuentra 'The Studio', que tiene detrás nada menos que a Apple y que se centra en las andanzas de un grupo de ejecutivos del mundo del cine. Así, aquel 'cine sobre el cine' de antaño ha dejado paso aquí a 'televisión sobre la gran pantalla', todo ello aderezado por una dosis de mala leche edulcorada con apariencia de humor.

Con un ritmo frenético y en capítulos de corta duración, 'The Studio' tiene como eje central al actor, también productor y codirector Seth Rogen, que se ha distinguido en los últimos años por transitar entre el payaso inicial de comedias tontas a un actor de un cine a medio camino entre la frescura del mundo independiente y la comercialidad pura y dura. Digamos que es algo así como un Tom Hanks de la última década o el Bill Murray de cinco décadas después. Y en 'The Studio' todo gira alrededor suyo, quizás en exceso, pues hay personajes secundarios que merecían algo más de atención en los guiones.

'The Studio' ha sido calificada como un golpe bajo a la industria del cine en Estados Unidos. Igual no es para tanto, pero sí que refleja ese debate entre los que quieren mantener encendida la llama de la gran pantalla a la antigua usanza, con producciones que primen la calidad sobre otras consideraciones, y los que abogan por colocar la taquilla como santo Grial del negocio.

Para que todo tenga más atractivo, 'The Studio' se rodea en cada entrega de papeles secundarios de rostros conocidos del cine, desde santones como Martin Scorsese a otros que se ve que están allí por ser básicamente colegas de Rogen, como la actriz y directora Olivia Wilde.

Habrá que esperar a la madrugada del 15 para comprobar si tanta candidatura al Emmy va acorde con los resultados, pero en tiempos de sobreproducción televisiva y poca originalidad, se agradece ese punto de humor ácido. No pasará a la historia pero sí vale para echar el rato.