Jessica y la orca

Muchos de los que pasan el tiempo dándole al dedo en la pantalla para ver vídeos en redes sociales tan populares como Instagram o TikTok ... se habrán encontrado en los últimos días con la tremenda historia de Jessica Radcliffe. La señora en cuestión, entrenadora de orcas en un parque acuático, muere tras ser atacada por el animal con el que entretenía al público que pagaba la entrada.

Eso es lo que nos cuentan los vídeos, que son varios. Si se presta atención, se pueden detectar algunos elementos que obligan a hacerse preguntas. Porque en cada vídeo Jessica tiene una cara distinta;en unos es aparentemente mordida por la orca; en otros es lanzada al aire y cae como si fuera un muñeco... de manera que da la sensación de que la monitora tendría más de una vida y en todas ellas murió por el ataque del animal.

Hay que hacer búsquedas fuera de las redes sociales para concluir que estamos ante una manipulación que dice mucho de los tiempos que vivimos. No hay constancia de Jessica Radcliffe alguna que sea o haya sido monitora en parques acuáticos, como tampoco de un ataque mortal de una orca a la misma. ¿Ha habido incidentes de ese tipo? Sí, pero este en concreto no ha existido. Los estudiosos del caso ya han detectado que las imágenes se generaron con inteligencia artificial y que todo es un 'fake', eso que antes llamábamos una mentira o una trola, pero que parece que en inglés queda más 'cool'.

Así las cosas, la 'tremenda historia' de Jessica de la que hablaba antes se convierte en la demostración de los tremendos riesgos de creer a pie juntillas lo que circula en las redes sociales. Y eso es todavía peor cuando no se ha podido acreditar quién demonios hizo los montajes audiovisuales y menos aún con qué finalidad los subió a las redes, aunque es evidente que no lo hizo para ayudar a subir la taquilla de los parques que incluyen exhibiciones con orcas. Seguramente pasará el tiempo, estos vídeos quedarán en el olvido pero en su lugar circularán otros igualmente falsos, igualmente intencionados e igualmente amparados en el anonimato.

Al mismo tiempo, tanto Instagram como TikTok son muy celosos si alguien decide subir noticias que incluyan imágenes reales de lo que está pasando en Ucrania o en Gaza. Las redes (y sus usuarios) no quieren ver desgracias fruto de la acción humana, pero sí se admiten las mentiras. Y es así en ese soporte que ha llevado a muchos a decir que la mejor fuente de información son las redes. No sé qué pensarán las orcas.