Interinidad

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:35

La figura de los interinos se ha convertido en un quebradero de cabeza para las administraciones públicas. Y también, evidentemente, para quienes lo son:realizan ... el trabajo de los agentes públicos pero no tienen la condición de funcionario. En teoría, la interinidad surgió por una urgente necesidad o un imprevisto, pero la mala gestión pública derivó en la 'eternización' de esa condición, de manera que hay interinos que lo son desde hace años. Así sucedía hasta que empezó a judicializarse el asunto y ahora ya los gobiernos están a ver cómo deshacen el desaguisado, pues los pronunciamientos judiciales -en todos los ámbitos- son concluyentes: hay que atajar la interinidad y hay que convertir en regular lo que es un empleo igualmente regular. O sea, funcionarizar.

