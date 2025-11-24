Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 25 de noviembre de 2025

Aquel instante y los actuales

Es una serie recomendable, sobre todo si los hechos de entonces se comparan con el presente

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:37

Tras un arranque titubeante que daba la sensación de querer contar demasiadas cosas y no resolver bien ninguna, la serie televisiva 'Anatomía de un instante', ... centrada en el intento de golpe de Estado del 23-F y en los protagonistas de aquellos días, va mejorando a medida que avanzan los episodios que ofrece Movistar +. Pero sucede quizás algo que conviene advertir para el espectador algo despistado: es una serie para los que les gusta la historia, para los que creen que hay que conocerla para entender lo que pasó entonces y también lo que sucede ahora, y que cobra más valor cuando, al acabar cada episodio, quien lo ha visto se sumerge por un instante en la reflexión sobre si sería ahora posible acometer el tránsito más o menos pacífico de cuarenta años de dictadura a una democracia parlamentaria. O si también ahora estamos ante la posibilidad de dar pasos hacia atrás, como una peligrosa moviola política en la que con cada fotograma vayamos perdiendo derechos y libertades en aras de no sabemos qué concepto de 'tranquilidad' y 'orden'.

