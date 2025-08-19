Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Incendios

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 22:42

A comienzos de los años 70, en pleno franquismo, alguien del Régimen se empeñó en concienciar a los españoles de que la lucha contra los ... incendios forestales era cosa de todos. Nació así una campaña publicitaria que popularizó el lema 'Cuando el monte se quema, algo tuyo se quema'. La frasecita en cuestión se podía leer en vallas publicitarias y ver en anuncios de televisión, cuando solo había una cadena y, por tanto, el mensaje llegaba a todos los hogares que disponían de televisor.

