Guerra olvidada

El presidente de Ucrania llega a España tras una escala en París donde ha suscrito un acuerdo para aumentar el arsenal de su país en ... la guerra con Rusia. Una contienda que va camino de cronificarse y de convertirse en una de esas guerras que casi olvidamos, o que sabemos que existen pero que las normalizamos, como un mal menor -no sabemos si incluso necesario-.

Como con otras guerras, llegará un momento en que no se la mencione en los telediarios e incluso habrá un día, más pronto que tarde, que nos preguntemos por qué empezó todo aquello y qué necesidad tienen las dos partes de mantenerse batallando cuando a nadie, salvo a ellos, les importa. Será como si una espesa bruma se extienda sobre la guerra y a ojos nuestros se convierta en algo entre invisible y molesto, pero no porque nos llegue el sonido de los cañonazos, sino porque nos incomoda saber que hay conflictos militares latentes mientras nosotros pasamos el día mirando las pantallas y divirtiéndonos con perros y gatitos.

No será la primera ni la última vez en la historia de la humanidad en que una guerra que acaparó titulares en las portadas acabe así. No hay más que leer los artículos semanales del director de Casa África en este periódico: en ellos, José Segura hace de conciencia crítica para recordarnos que hay otras guerras olvidadas que se desarrollan en el continente del que formamos parte geográficamente.

La guerra en Ucrania es uno de los mayores fracasos de la diplomacia y de la comunidad internacional. Y no solo por sus dimensiones, sino porque resulta increíble que en pleno siglo XXI dos países que se sientan en Naciones Unidas se encuentren inmersos en una situación que nace del hecho de que uno invade al otro y no se ha llegado siquiera a un alto el fuego. Es la propia ONU la primera que debería ocupar el diván del psicoanalista para preguntarse en qué momento perdió la razón de ser. Y cuando acabe su consulta, por allí deben desfilar la Unión Europea y la OTAN.

Para más inri, la única solución que se le ha ocurrido a Occidente es pregonar que nos debemos rearmar porque, de repente, alguien ha descubierto que si hoy es Ucrania, mañana puede ser Alemania, Polonia o incluso España. Todo ello con el añadido de que Estados Unidos, que teóricamente nos protegía, ahora no lo hace y añade que, si queremos tocar en su puerta, primero debemo enseñar el cheque para comprarle más armamento.

Es un sinsentido pero es lo que tenemos.