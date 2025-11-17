Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
Del director

Guerra olvidada

La contienda en Ucrania es uno de los mayores fracasos de la diplomacia

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:51

Comenta

El presidente de Ucrania llega a España tras una escala en París donde ha suscrito un acuerdo para aumentar el arsenal de su país en ... la guerra con Rusia. Una contienda que va camino de cronificarse y de convertirse en una de esas guerras que casi olvidamos, o que sabemos que existen pero que las normalizamos, como un mal menor -no sabemos si incluso necesario-.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  5. 5 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  6. 6 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  7. 7 Nueva Paterna es una jungla
  8. 8 Abrazos, besos y emoción contenida en el Aeropuerto de Gran Canaria: vuelve la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional
  9. 9 Una mujer resulta herida tras caer con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria
  10. 10 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Guerra olvidada