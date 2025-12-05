Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 5 de diciembre de 2025
Del director

Fondo y forma

Lo que no tiene disculpa es el asunto de las formas del Gobierno de España en la cumbre

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:00

Hay cuestiones de fondo y hay otras de formas. Y en muchas ocasiones ambas son igual de relevantes, en especial cuando se trata de la ... gestión pública. Es lo primero que me viene a la cabeza ante la puesta en escena y lo que cuentan las crónicas de la cumbre entre España y Marruecos celebrada este jueves en Madrid. Un encuentro entre ambos gobiernos que en realidad fue desigual: por parte española estaba el 70% del Ejecutivo, ya que Sumar se autoexcluye y reniega del diálogo con Rabat. Una exclusión y un enfado que no se traducen en dejar el Consejo de Ministros, que debería ser lo consecuente si se tiene un mínimo de coherencia. Pero ya se sabe que este valor cotiza muy a la baja en el mercado bursátil de la política española...

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  3. 3 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos
  5. 5 Ante el aumento de asesinatos en Las Palmas de Gran Canaria: «Es fácil que suban un 100% porque no son habituales»
  6. 6 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche
  9. 9 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  10. 10 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fondo y forma