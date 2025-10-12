Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

«Estereotipo cultural»

Diane Keaton, pese a su aparente fragilidad, era de esas actrices que llenaba la pantalla

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:36

Un estereotipo cultural. Eso es lo que Annie Hall le decía a Alvy Singer que le gustaba ser: un estereotipo cultural para los demás. Y ... eso es lo que finalmente fue para muchos espectadores Diane Keaton, la actriz que dio vida a Annie Hall en la película del mismo título. El pasado sábado, generaciones de cinéfilos se tropezaron con la noticia del fallecimiento de la intérprete, que también se puso tras las cámaras, fue productora e icono de la moda.

