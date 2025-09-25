Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

La X de la ecuación

Según González, la clave es que Hamás no entrega a los rehenes

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:56

Los políticos que no aciertan a entender que cada cosa tiene su ciclo y que, cuando este acaba, lo mejor es irse con discreción, acaban ... siendo cansinos o produciendo cierta pena. Es más o menos lo que pasa con Felipe González y José María Aznar, que estuvieron en su día en las antípodas ideológicas y que ahora, pasadas las décadas desde su enfrentamiento feroz, han acabado coincidiendo en muchos postulados. Para rizar el rizo, solo falta que Aznar comparezca un día en rueda de prensa y en lugar de aquel «¡Márchese, señor González!», que le espetó un buen día desde la tribuna del Congreso, grite a los cuatro vientos «¡Vuelva, señor González!». Sobra decir que el milagro del emparejamiento ideológico entre los expresidentes es obra y gracia de Pedro Sánchez, que ha tenido la extraña virtud de hacer enemigos incluso entre los suyos.

