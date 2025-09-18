Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Del director

Dos meses

La chispa en torno a Abarrafía prendió rápido, pero no por combustión espontánea

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:58

Con la pericia y la profesionalidad que le caracterizan, el compañero José María Rodríguez, delegado en Canarias, de la agencia de noticias Efe, ha reconstruido ... lo que pasó para que el súbdito marroquí Abarrafía H. se pasara casi dos meses encerrado en prisión como presunto autor de una brutal agresión que puso en riesgo la vida de una menor tutelada por el Gobierno de Canarias. Sucedió en la madrugada del día del Carmen y el hecho dio la vuelta a toda España, esa España que vivía bajo el impacto de los incidentes en la Murcia por la cacería contra el inmigrante magrebí tras las agresión a un anciano.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en la GC-1
  3. 3 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  4. 4 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  5. 5 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  6. 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  7. 7 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  8. 8 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  9. 9 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  10. 10 El juez abre juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual con dos jóvenes en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dos meses